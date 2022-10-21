Москва, 21 октября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Владимир Соловьёв в эфире своей телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» призвал «бороться за каждый метр» русской земли. Об этом телеведущий заявил в ночь с 20 на 21 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Я хочу, чтобы было 300 тысяч готовых комплектов. Я хочу, чтобы все прошли подготовку. Я хочу, чтобы правый берег, Херсон, готовился к тому, что предстоит», — сказал ведущий в послесловии к видео подготовки мобилизованных на рязанском полигоне.

«Я хочу, чтобы на каждом участке русской земли было понимание, что мы воюем за родину. С 1941 года враг не топтал нашу землю. Бороться надо за каждый метр, за каждое село. Не должно быть нигде легкой прогулки, а для этой цели надо действовать по науке. Надеюсь, что военные знают, понимают и учитывают все факторы», — призвал эксперт.

Напомним, что 20 октября президент РФ Владимир Путин посетил один из полигонов в Рязанской области, где проводится боевая подготовка мобилизованных военнослужащих.