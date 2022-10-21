Москва, , 05:11 — REGNUM В пятницу, 21 октября, в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, температура воздуха до +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осенний лес Реваз Качарава © ИА REGNUM

В ночь на 22 октября в столице местами небольшие осадки, температура воздуха +2… +4 °C.

Ветер западный, северо-западный (ночью — западный, юго-западный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 751 (+2) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +3… +8°C днём. Ночью — −1… +4 °C.

В субботу, 22 октября, днём в столице ожидается +7… +9 °C, по области +4… +9 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 (+1) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал водителям Москвы и Московской области рекомендацию не торопиться со сменой летней резины на зимнюю.

Читайте ранее в этом сюжете: Метеоролог рекомендовал водителям Москвы не торопиться со сменой резины