Брюссель, 21 октября, 2022, 04:58 — ИА Регнум. На саммите Евросоюза рассматривается перспектива создания картеля европейских покупателей газа, на первом этапе для 15% от общего объёма закупок. Об этом премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил журналистам 21 октября по итогам первого дня работы.

(сс) Scottish Government Александер де Кро, премьер- министр Бельгии.

По его словам, у лидеров Евросоюза наблюдается «общее желание продолжать работать вместе». Вместе с тем «надо понимать», что газ закупают частные компании, а не страны ЕС.

Александер Де Кроо «Здесь есть возможность создания общего предложения о закупках в форме картеля. Я считаю важным сначала сделать это для 15% [закупаемого газа], а потом мы посмотрим, как это можно будет развить».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, то главы стран Евросоюза на саммите ЕС договорились о совместных мерах по борьбе с энергетическим кризисом.

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