Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Ведущая роль США необходима «менее могущественному миру». Такое заявление сделал 20 октября президент США Джозеф Байден, выступая перед однопартийцами в американском штате Пенсильвания.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ребята из другой команды не понимают. Они не понимают: то, как поступает Америка определит, как действует остальной мир. Они смотрят на нас как на лидера, потому что они не такие большие и могущественные», — указал Байден.

Американский лидер выступил в Пенсильвании в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, чтобы поддержать кандидата от Демократической партии. Как отметили в Белом доме, президент США считает важным поддерживать однопартийцев, так как, по его мнению, республиканцы абсолютно не разбираются в хитросплетениях внешней политики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден раскритиковал республиканцев, которые допустили сокращение объёма помощи Киеву в случае своей победы на промежуточных выборах в Конгресс.

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