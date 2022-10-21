Вашингтон, 21 октября, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Ведущая роль США необходима «менее могущественному миру». Такое заявление сделал 20 октября президент США Джозеф Байден, выступая перед однопартийцами в американском штате Пенсильвания.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Ребята из другой команды не понимают. Они не понимают: то, как поступает Америка, определит, как действует остальной мир. Они смотрят на нас как на лидера, потому что они не такие большие и могущественные», — указал Байден.

Американский лидер выступил в Пенсильвании в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, чтобы поддержать кандидата от Демократической партии. Как отметили в Белом доме, президент США считает важным поддерживать однопартийцев, так как, по его мнению, республиканцы абсолютно не разбираются в хитросплетениях внешней политики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден раскритиковал республиканцев, которые допустили сокращение объёма помощи Киеву в случае своей победы на промежуточных выборах в Конгресс.