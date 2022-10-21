Москва, , 04:54 — REGNUM Движение автотранспорта на участке 70-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) восстановили после дорожной аварии с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса в официальном канале в Telegram.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Движение восстановлено», — рассказали в департаменте.

Ранее на 70-м километре МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. В результате ДТП на дороге оказались заблокированы три полосы движения из пяти.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября на МКАД загорелся автомобиль в районе Бирюлево. Сведений о пострадавших не приводилось.