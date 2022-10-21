Вашингтон, 21 октября, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Соединенные Штаты давно уже перешли все красные линии по отношению к России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24».

Mil.ru Анатолий Антонов

«Они давно перешли эти красные линии», — заявил он.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Люблинский также заявил о переходе Западом уже всех мыслимых красных линий по отношению к Москве и российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. По его словам, Запад продолжает приписывать военные преступления киевского режима России, а также поставляет Киеву запрещенные вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США не размахивать «ядерной дубинкой». По его словам, конфликты с применением ядерного оружия недопустимы.