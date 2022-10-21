Пекин, 21 октября, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Единственные в мире две машины для монтажа мостовых балок грузоподъемностью 1000 тонн придали импульс строительству высокоскоростных железных дорог в Китае и сделали железные дороги через море реальностью, сообщила компания Hanjiang Heavy Industry Co., подразделение государственной корпорации China Railway 11 Bureau Group Co., которое базируется в столице провинции Хубэй городе Ухане, сообщает 20 октября газета China Daily.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Первая в мире 1000-тонная машина для монтажа мостовых балок «Куньлунь» была разработана компанией и использована при строительстве моста Мэйчжоу, первого в Китае высокоскоростного железнодорожного моста через море, который соединяет города Сямынь и Фучжоу в провинции Фуцзянь, в июне 2020 года. Машина длиной 116 метров и высотой 9,3 метра весит 967 метрических тонн и состоит из более чем 15 000 деталей различной формы.

Она объединяет несколько функций с высокой степенью интеллектуальности. Это также первое оборудование, которое может быть применено для строительства двухлинейной коробчатой балки для высокоскоростных железных дорог в Китае.

«На этапе разработки и проектирования мы приняли во внимание меры предосторожности при эксплуатации в экстремальных сезонных условиях, таких как сильный ветер. В главной балке машины используется открытая вентиляционная конструкция для уменьшения влияния ветра», — сказал главный инженер компании Чжан Гуанмин .

Оснащенная системой лазерных матричных датчиков радарного обнаружения, машина может точно работать в темном туннеле и автоматически исправлять отклонения в огромных карстовых пещерах. В январе модернизированный «Куньлунь» был введен в эксплуатацию при строительстве высокоскоростной железной дороги Чичжоу — Хуаншань в провинции Аньхой. Новая машина легче и энергоэффективнее и стала характерным элементом инфраструктуры Китая, наряду с предыдущей «Куньлунем».