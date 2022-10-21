Гуанчжоу, Китай, 21 октября, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Китай прорыл трехкилометровый участок тоннеля под заливом в городе Чжаньцзян в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 20 октября газета China Daily.

Тоннель метро

China Railway Design Corp. объявила, что ее тоннелепроходческий комплекс уже прорыл 3000-метровый участок подводного тоннеля в заливе Чжаньцзяна, около 1600 метров которого проходит под морским дном, что знаменует важный этап в строительстве высокоскоростной железной дороги Гуанчжоу-Чжаньцзян.

Тоннель длиной 9 640 метров является ключевой частью линии. Комплекс может производить бурение со скоростью от 10 до 12 метров в день, при этом рекорд составляет 18 метров в день. Строительство 401-километровой железнодорожной линии с заданной скоростью движения 350 км/ч началось в 2019 году и, как ожидается, будет завершено в 2024 году.