Пекин, , 04:36 — REGNUM Тибет остается регионом с одной из лучших экологических систем в мире, заявил исполнительный заместитель партийного секретаря Тибетского автономного района Чжуан Янь на пресс-конференции на ХХ съезде КПК в Пекине, сообщает 20 октября газета China Daily.

Тибет hbieser

По словам Чжуана, регион включил половину своей территории в «красную линию» защиты окружающей среды и запретил одобрение любого предприятия или проекта, которые могут привести к сильному загрязнению и вызвать высокое потребление энергии и воды, и он никогда не пожертвует окружающей средой ради временного экономического роста.

Тибет следует по пути «зеленого» роста, развивая промышленность в таких секторах, как чистая энергетика, экотуризм и культура, и обеспечивая систематическую защиту для покрытия особых особенностей окружающей среды, таких как горы, реки и леса, добавил он.

Статистика показала, что регион добился значительных успехов в предотвращении загрязнения и борьбе с ним: 99% дней были классифицированы как «хорошие» с точки зрения качества воздуха в семи городах региона, а доля поверхностных вод хорошего качества достигла 100%.

Тибет продолжает прилагать усилия по «расширению зеленой зоны». Начиная с этого года, Тибет запустил проекты по облесению вокруг северных и южных гор региональной столицы Лхасы и планирует посадить деревья на площади более 133 000 га в течение десяти лет, сказал Чжуан, добавив, что жители горного города будут жить в окружении, похожем на сад.