Москва, 21 октября, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Облачная погода с прояснениями и с небольшим, местами умеренным дождём ожидается 21 октября в Москве и Московской области. Об этом сообщается на сайте Гдрометцентра России.

Василий Иванов ИА REGNUM Геометрия осени на Гоголевском

Днём в городе воздух прогреется до +6…+8 градусов. Ночью будет чуть холоднее — до +2…+4 градусов. Ветер будет дуть преимущественно западный с переходом на северо-западный, его скорость составит 5-10 м/сек.

В Московской области днём ожидается +3…+8 градусов, ночь термометр покажет 0…-1 градус.

Атмосферное давление будет колебаться от 751 до 752 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что метеоролог не рекомендовал водителям Москвы менять летнюю резину на зимнюю, так как на сегодняшний день в этом нет критической необходимости.