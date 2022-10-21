Пекин, , 04:19 — REGNUM По данным Куньминского института зоологии Китайской академии наук, китайские эксперты недавно раскрыли эволюционную адаптацию и демографическую историю карликовых лори, сообщает агентство Синьхуа.

Лемур

Лори — это группа приматов, находящихся под угрозой исчезновения во всем мире, которые демонстрируют множество необычных физиологических и поведенческих особенностей, включая низкий уровень метаболизма, медленные движения и спячку. Хотя они занимают ключевое место в филогении приматов, знания людей об этой группе остаются весьма ограниченными.

Согласно статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи из института собрали последовательность генома карликовых лори на уровне хромосом и повторно секвенировали целые геномы 50 карликовых лори и шести бенгальских медленных лори.

Они обнаружили, что многие семейства генов, участвующих в детоксикации, были специально расширены у карликовых лори, включая семейство генов GSTA, причем многие недавно полученные копии функционируют именно в печени, говорится в документе.

Результаты также показали, что многие гены демонстрируют эволюционную конвергенцию между карликовыми лори и коалой, включая PITRM1. Значительное снижение ферментативной активности PITRM1 у этих двух видов, возможно, способствовало их характерной низкой скорости метаболизма.

Популяционный геномный анализ показал, что эти два существующих вида лори — карликовый лори и бенгальский лори, — которые сосуществуют в одной и той же среде обитания, демонстрировали обратную зависимость с точки зрения их демографии за последние миллион лет, что подразумевает сильную межвидовую конкуренцию после видообразования.

По словам исследователей, эти результаты служат углублению понимания людьми адаптивной эволюции карликовых лори, а также могут предоставить полезную информацию для будущих исследований человеческих расстройств, связанных с аномальным метаболизмом, развитием скелетных мышц и циркадными ритмами.