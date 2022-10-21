Хельсинки, 13 октября, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Три человека погибли, а один госпитализирован в результате ДТП в Финляндии, сообщает пресс-служба полиции страны.

kallerna Скорая помощь. Финляндия

Как говорится в сообщении, инцидент проишёл неподалёку от города Коккола на северо-западе Финляндии.

Четверо молодых людей, проживающих в Калайоке, попали в ДТП рано утром, 13 октября. Автомобиль с водителем и тремя пассажирами врезался в ограждение трассы и, пролетев несколько десятков метров вдоль дороги, приземлился на крышу. Два пассажира и водитель скончались на месте, один из пассажиров госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Также сообщается, что трое пассажиров были несовершеннолетними, возраста 18 лет достиг только водитель автомобиля. Один из пассажиров и водитель были братьями.

Причиной ДТП в полиции считают серьёзное нарушение водителем правил безопасности движения и превышение скорости. Обстоятельства аварии выясняются, ведётся расследование.

Ранее сообщалось о ДТП в Финляндии, в результате которого перевернулся грузовой автомобиль с серной кислотой. В результате ДТП никто не пострадал. Жители близлежащих домов были эвакуированы в связи с разливом вещества, опасного для жизни и здоровья.