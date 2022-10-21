Брюссель, , 04:07 — REGNUM Главы стран Евросоюза на саммите ЕС договорились о совместных мерах по борьбе с энергетическим кризисом. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель в ночь на 21 октября написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

Шарль Мишель «Саммит ЕС достиг соглашения по энергетике».

По словам брюссельского чиновника, на саммите не был утверждён новый пакет мер по энергетике. Тем не менее были даны «стратегические инструкции» по работе в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение Еврокомиссии о совместных закупках природного газа напоминает неэффективный план по приобретению вакцин в период пандемии коронавируса.