Брюссель, 21 октября 2022, 04:07 — REGNUM Главы стран Евросоюза на саммите ЕС договорились о совместных мерах по борьбе с энергетическим кризисом. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель в ночь на 21 октября написал на своей странице в социальной сети Twitter.
По словам брюссельского чиновника, на саммите не был утверждён новый пакет мер по энергетике. Тем не менее были даны «стратегические инструкции» по работе в этом направлении.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение Еврокомиссии о совместных закупках природного газа напоминает неэффективный план по приобретению вакцин в период пандемии коронавируса.