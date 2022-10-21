Пекин, 21 октября, 2022, 04:08 — ИА Регнум. «Китайский небесный глаз», также известный как сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST), обнаружил огромную структуру атомарного газа вблизи группы галактик, сообщает 20 октября агентство Синьхуа.

Www.spacetelescope.org Галактика SDSS J1156+1911

Находка была сделана, когда самый чувствительный в мире радиотелескоп «бросил свой взгляд» на Квинтет Стефана, визуальную группировку из пяти галактик, четыре из которых образуют компактную группу галактик. Согласно исследованию, опубликованному в среду в журнале Nature, линейный масштаб структуры атомарного водорода достигает примерно двух миллионов световых лет или 0,6 мегапарсека, что является самым большим в своем роде, когда-либо обнаруженным во Вселенной.

Кроме того, согласно исследованию, структура включает в себя протяженный источник размером примерно 0,4 мегапарсека, связанный с полем обломков, и изогнутый рассеянный объект длиной около 0,5 мегапарсека, прикрепленный к южному краю протяженного источника. Исследователи сказали, что рассеянная особенность, вероятно, была вызвана приливными взаимодействиями на ранних стадиях формирования квинтета Стефана.

Полученные результаты предоставили новую информацию, расширяющую наше понимание эволюции газа во Вселенной. Однако, согласно исследованию, до сих пор неясно, как газообразный водород такой низкой плотности может пережить ионизацию межгалактическим ультрафиолетовым фоном в столь длительном масштабе времени.

Между тем космический телескоп Джеймса Уэбба НАСА недавно сделал снимок Квинтета Стефана, на котором подробно показано, как взаимодействующие галактики вызывают звездообразование друг в друге и как нарушается газ в галактиках.