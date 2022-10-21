Пекин, , 04:02 — REGNUM Китай завершил испытания своего вакуумного жидкостного кислородно-метанового двигателя с наибольшей тягой, который был разработан для использования на коммерческой ракете, сообщает 20 октября агентство Синьхуа.

Ракетные двигатели SpaceX-Imagery

Разработанный китайской частной ракетной компанией LandSpace двигатель, получивший кодировку TQ-15A, имеет вакуумную тягу до 836 килоньютонов. Он будет использоваться в качестве маршевого двигателя второй ступени для второй партии ракеты ZQ-2 компании, которая может выводить полезную нагрузку не менее 6 тонн на низкую околоземную орбиту.

Двигатель работал стабильно на протяжении всего полносистемного испытания, достигнув проектной цели, сообщили в компании.