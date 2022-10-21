Нью-Йорк, США, , 03:58 — REGNUM Решением суда присяжных в Нью-Йорке был отклонён иск актёра Энтони Рэппа к Кевину Спейси. Об этом 20 октября сообщает газета The New York Times.

Кевин Спейси Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Майкл Лиссак. 1993. Италия,США

По данным издания, присяжные пришли к вердикту, что действия Спейси по отношению к Рэппу, которому на момент предполагаемого домогательства было 14 лет, не носят сексуального характера. Адвокат Спейси при этом утверждал, что информация о домогательствах была выдумана Рэппом. В итоге суд полностью оправдал обвиняемого и закрыл дело.

Дело о домогательствах рассматривалось три недели. При этом впервые Рэпп заявил о домогательствах Спейси к нему в 2017 году, описав случай, якобы произошедший в 1986 году, когда ему было 14 лет. Рэпп требовал компенсации на 40 млн долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кевин Спейси назвал не соответствующими действительности заявления Рэппа о домогательствах к нему.

Читайте ранее в этом сюжете: Кевин Спейси назвал неправдой обвинения в сексуальном насилии и педофилии