Москва, , 03:53 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин 20 октября провёл переговоры с министром обороны Республики Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо, прибывшим в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Фомин Минобороны России

пресс-служба Минобороны РФ «В ходе встречи сторонами была отмечена важность российско-конголезского взаимодействия, положительная динамика развития двусторонних отношений в области военного и военно-технического сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации».

Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в США заявило, что антироссийские санкции Запада, затрагивающие экспорт сельскохозяйственной продукции из России, наносят вред нуждающимся странам Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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