Москва, 21 октября 2022, 03:53 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин 20 октября провёл переговоры с министром обороны Республики Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо, прибывшим в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в США заявило, что антироссийские санкции Запада, затрагивающие экспорт сельскохозяйственной продукции из России, наносят вред нуждающимся странам Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
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