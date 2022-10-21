Лисичанск, ЛНР, , 03:54 — REGNUM Киевские боевики выпустили по российскому Лисичанску четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации в официальном канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел: 01:52 по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — рассказали в центре.

Также киевские нацисты обстреляли город Рубежное из американских РСЗО HIMARS. Пока сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не приводится. Специалисты на местах оценивают ущерб, нанесенный обстрелами киевских карателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября киевские нацисты обстреляли населенный пункт Брянка в ЛНР из американских РСЗО HIMARS. По городу каратели выпустили одну ракету. Сведений о пострадавших не приводилось.