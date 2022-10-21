Абакан, , 03:53 — REGNUM Режим базовой готовности введён в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в регионе создан оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента РФ № 757 от 19 октября 2022 года.

Заседание оперштаба в Хакасии R-19.ru

20 октября прошло первое заседание под руководством главы Хакасии Валентина Коновалова. Указом президента все субъекты РФ разделены на группы по уровням готовности. В Хакасии введён режим базовой готовности.

В регионе будут усилены меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране общественного порядка, критически важной инфраструктуры.

В оперштаб вошли члены правительства и представители силовых структур. Коновалов по итогам совещания поручил подготовить и утвердить план мероприятий по исполнению указа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. В приграничных регионах РФ введён средний уровень реагирования, в регионах ЦФО и ЮФО — уровень повышенной готовности, в остальных — базовой.

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