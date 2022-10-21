Рамалла , 21 октября, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Один палестинец погиб на Западном берегу реки Иордан в ходе ночного рейда израильских военных, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Палестины.

(сс) Israel Defense Forces Армия Израиля

Инцидент произошел в городе Дженин, где вспыхнули столкновения. Другие подробности случившегося не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября жители Палестины присоединились к всеобщей забастовке, проводимой в знак протеста против действий Израиля на Западном берегу.

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