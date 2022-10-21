Москва, , 03:46 — REGNUM Возвращение Бориса Джонсона на должность премьер-министра Великобритании приведет лишь к девальвации должности главы британского правительства, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это означало бы ещё один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового, и к превращению его не более, чем в функцию, элемент политического декорума», — отметил сенатор.

Пушков добавил, что Лиз Трасс получила пост главы правительства исключительно благодаря «пустой демагогии».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. После этого британские СМИ не исключили, что Борис Джонсон может побороться за возвращение на должность главы британского правительства.