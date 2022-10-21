Москва, 21 октября, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Возвращение Бориса Джонсона на должность премьер-министра Великобритании приведет лишь к девальвации должности главы британского правительства, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков на своем канале в Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Это означало бы ещё один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового и к превращению его не более чем в функцию, элемент политического декорума», — отметил сенатор.

Пушков добавил, что Лиз Трасс получила пост главы правительства исключительно благодаря «пустой демагогии».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. После этого британские СМИ не исключили, что Борис Джонсон может побороться за возвращение на должность главы британского правительства.