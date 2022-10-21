Омск, , 03:45 — REGNUM Более 500 сшитых балаклав передадут омские колледжи в Вооружённые силы РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Пошив балаклав для омских военнослужащих Оmskportal.ru

Неравнодушные сотрудники и студенты учреждений среднего профессионального образования собрали более 50 тысяч рублей на приобретение ткани для пошива балаклав — важной детали экипировки солдат.

С конца сентября студенты техникума строительства и лесного хозяйства и многопрофильного техникума сшили более 300 балаклав. До 25 октября они планируют изготовить 500 таких изделий.

Готовую продукцию волонтёры отправляют на сборный пункт для гуманитарной помощи в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. В посылки студенты вкладывают письма для военнослужащих.

«Если нам поступит более сложный заказ, например, сшить нательное белье, наши студентки справятся», — отметила мастер производственного обучения Екатерина Галькевич.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным жителям Омской области власти региона обещают выплатить по 100 тысяч рублей. Семьям мобилизованных помогают волонтёры и неравнодушные граждане.

Читайте ранее в этом сюжете: В омском вузе оборудовали швейную мастерскую для помощи защитникам Донбасса