Женева, Швейцария, 21 октября, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Важнейшее значение договорённости по экспорту сельхозпродукции из портов б. УССР по Чёрному морю отметили на конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Доклад был опубликован 20 октября в Женеве.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

По данным ООН, грузовые суда отправлялись в основном в Турцию, а затем в Китай, Индию, Египет, Сомали и Джибути. Всего в рамках «Черноморской зерновой инициативы», по данным совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, было вывезено 8 087 665 тонн зерна и другой сельхозпродукции. Всего на сегодняшний день было разрешено движение 738 судов, из них 375 на прибытие в порты на территории б. УССР, и 363 — на выход из них.

Уточняется, что более 70% экспорта составляет зерно кукурузы и пшеницы. Из более чем 3,3 млн тонн кукурузы 68% было отправлено в развитые страны и лишь 32% — в развивающиеся. Пшеницы было вывезено более 2,3 млн тонн, развитые государства получили 34% этого объема, развивающиеся — 47%, а наименее развитые — 19%.

В UNCTAD констатировали, что благодаря открытию черноморских портов на территории б. УССР удалось снизить «исторически высокие рыночные цены». Однако отсутствие информации о том, будет ли продлена зерновая сделка, привело к новому росту цен на пшеницу и кукурузу.

«Без этой инициативы имеется мало надежды на обеспечение продовольственной безопасности, особенно в развивающихся и наименее развитых странах», — поясняют эксперты UNCTAD.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Турции назвали зерновую сделку моделью для решения многих проблем.