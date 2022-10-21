Сиэтл, США, , 03:33 — REGNUM Лесные пожары, бушующие в американских штатах Вашингтон и Орегон, покрыли дымом обширные территории на северо-западе США, передает телеканал NBC News.

Дым от лесных пожаров NASA Earth Observatory

По информации федеральных властей, качество воздуха в городах Сиэтл (Вашингтон) и Портленд (Орегон), а также в других частях указанных регионов, упало до самого худшего уровня в мире. Жители этих территорий вынуждены надевать тканевые маски, чтобы не дышать едким дымом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября агентство Associated Press распространили информацию о том, что власти штата Вашингтон были вынуждены провести эвакуацию тысяч жителей из-за лесных пожаров, которые полыхали в регионе возле границы с Канадой.

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