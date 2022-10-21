Сиэтл, США, 21 октября, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Лесные пожары, бушующие в американских штатах Вашингтон и Орегон, покрыли дымом обширные территории на северо-западе США, передает телеканал NBC News.

NASA Earth Observatory Дым от лесных пожаров

По информации федеральных властей, качество воздуха в городах Сиэтл (Вашингтон) и Портленд (Орегон), а также в других частях указанных регионов, упало до самого худшего уровня в мире. Жители этих территорий вынуждены надевать тканевые маски, чтобы не дышать едким дымом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября агентство Associated Press распространило информацию о том, что власти штата Вашингтон были вынуждены провести эвакуацию тысяч жителей из-за лесных пожаров, которые полыхали в регионе возле границы с Канадой.