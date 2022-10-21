Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Президент США Джо Байден обрушился с критикой на республиканцев, которые в случае своей победы на предстоящих выборах в Конгресс допускают возможность сокращения американской помощи киевскому режиму. Об этом глава государства заявил на проходившем в Филадельфии (штат Пенсильвания) мероприятии по сбору средств.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Джо Байден «Они говорят, что если они победят, то, вероятно, не будут продолжать финансировать [киевский режим]… У них нет никакого понимания американской внешней политики».

Ранее о своём «шоке» от возможной перспективы лишиться помощи США в случае победы республиканцев на промежуточных выборах заявили высокопоставленные киевские чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты могут сократить или вовсе прекратить финансировать Киев. Такой сценарий вероятен в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей США.

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