Байден раскритиковал республиканцев, говорящих о сокращении помощи Киеву
Вашингтон, 21 октября, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден обрушился с критикой на республиканцев, которые в случае своей победы на предстоящих выборах в Конгресс допускают возможность сокращения американской помощи киевскому режиму. Об этом глава государства заявил на проходившем в Филадельфии (штат Пенсильвания) мероприятии по сбору средств.
Ранее о своём «шоке» от возможной перспективы лишиться помощи США в случае победы республиканцев на промежуточных выборах заявили высокопоставленные киевские чиновники.
Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты могут сократить или вовсе прекратить финансировать Киев. Такой сценарий вероятен в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей США.
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