Майами, США, 21 октября, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Тропический шторм «Рослин» перерастет в ураган к вечеру 21 октября, приближаясь к западному побережью Мексики, сообщил на своем сайте Национальный центр ураганов США (NHC).

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

В настоящее время циклон находится примерно в 285 км к юго-западу от мексиканского города Сиуатенехо. Скорость ветра внутри шторма достигает 75 км в час.

Ожидается, что он подойдет к суше к вечеру 22 октября, принеся с собой сильный ветер и проливные дожди, которые могут вызвать наводнения и оползни. Такая опасность грозит прибрежным районам штатов Герреро, Мичоакан, Колима и Халиско.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября власти Герреро отменили учебные занятия и активизировали работу убежищ из-за удара по региону тропического шторма «Джулия», вызвавшего крупное наводнение в ряде районов штата.