Москва, , 03:07 — REGNUM Рекомендацию не торопиться со сменой летней резины на зимнюю дал водителям Москвы и Московской области 20 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Осень Андрей Никитин © ИА REGNUM

Как пояснил специалист. на сегодняшний день нет критической необходимости в смене летней резины.

«Дорожная структура Московской области не советует менять резину пока что, особенно, если она шипованная, поскольку ее нужно надевать, когда появляется снег, хотя бы периодически. Я с этим согласен. До снега еще далеко», — уточнил Вильфанд в беседе с журналистами.

Метеоролог указал, что в Москве и в Московской области сейчас не те температуры, которые оказывают влияние на эластичность резины. По мнению Вильфанда, если кто-то захочет на предстоящих выходных сменить летнюю резину, то стоит выбрать зимнюю резину без шипов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Вильфанда, в Москве и Подмосковье в ближайшие дни ожидается прохладная дискомфортная погода с повышенной влажностью, но к выходным дням немного потеплеет.

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