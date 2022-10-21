В Италии назвали недопустимым постоянный шантаж со стороны Киева
Рим, 21 октября, 2022, 03:03 — ИА Регнум. По словам итальянского исследователя, специалиста в области социологии терроризма Алессандро Орсини, глава киевского режима Владимир Зеленский постоянно даёт Италии недопустимые этические и политические оценки, «тогда как в Италии боятся говорить о политической бессмысленности этого деятеля», способствовавшего «разрушению городов» на территории б. УССР. О недопустимости «политического шантажа со стороны Киева» эксперт 20 октября написал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, организации, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, будущий премьер-министр Италии, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони ранее заявила, что новое правительство страны будет целиком и полностью стоять на позициях «евроатлантизма».
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский призвал Францию, Италию, США и другие страны Запада максимально ускорить передачу Киеву систем противовоздушной обороны.
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