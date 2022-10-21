Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Американские власти должны сократить расходы, связанные с сотрудничеством с Саудовской Аравией в области безопасности, заявил сенатор Конгресса США от Демократической партии Крис Мерфи (штат Коннектикут).

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Об этом он заявил в ходе заседания сенатского подкомитета по международным отношениям по Ближнему Востоку, Южной Азии, Центральной Азии и борьбе с терроризмом. Мерфи является председателем указанного подкомитета.

Сенатор считает, что на территории Саудовской Аравии находится «чрезмерное» количество личного состава и военной техники США. Он призвал американское руководство пересмотреть позицию Вашингтона на «соперничество Саудовской Аравии и Ирана за гегемонию» на Ближнем Востоке.

Мерфи добавил, что не удивлен тем, что с начала специальной военной операции на территории б. УССР Саудовская Аравия начала поддерживать именно Россию, а не Запад во главе с США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее альянс ОПЕК+ принял решение сократить мировую суточную нефтедобычу на 2 млн баррелей, чем вызвал критику со стороны Вашингтона. Президент США Джо Байден пригрозил Саудовской Аравии «некоторыми последствиями» за поддержку этого решения.

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