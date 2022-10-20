Херсон, 21 октября, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Предварительно, два человека погибли, десять получили ранения в результате удара киевских боевиков по переправе в Херсоне. Об этом 21 октября сообщил журналистам председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«В результате ракетного удара у нас, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие: на данный момент десять человек раненых и двое погибших. Это предварительные данные», — уточнил Елисеев.

По словам Елисеева, среди пострадавших есть дети и журналисты. В настоящее время на месте обстрела работают спасательные службы, туда немедленно выехали пять экипажей скорой медицинской помощи. Все пострадавшие были госпитализированы в Херсонскую областную больницу. Елисеев уточнил, что в случае необходимости пострадавшие могут быть направлены в медицинские учреждения Крыма.

Как отметил Елисеев, характер ранений указывает, что при обстреле применялись кассетные ракеты РСЗО HIMARS, при этом для увеличения поражающего эффекта они были начинены осколочными элементами. Гражданская переправа через Днепр, по которой был нанесён удар киевскими карателями, работала круглосуточно. При этом Елисеев пояснил, что киевский режим знал о том, что переправа используется только для гражданских лиц, никаких военных грузов здесь не перевозилось, военнослужащие данную переправу не использовали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при обстреле переправы в Херсоне киевскими боевиками погибли три человека, включая детей, пострадали десять человек.