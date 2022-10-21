Североморск, Мурманская область, , 02:36 — REGNUM На Северном флоте (СФ) ВМФ России в связи с усилением ветра и ухудшением гидрометеорологических условий в Баренцевом море и на побережье Кольского полуострова объявили штормовое предупреждение. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Корабль Северного флота Mil.ru

Планы боевой подготовки и применения кораблей и судов флота были скорректированы в соответствии с фактическими погодными условиями. Запрещён выход в море маломерных плавсредств.

пресс-служба СФ «В местах стоянок кораблей были приняты дополнительные меры безопасности, на кораблях большого водоизмещения заведены дополнительные швартовы. Экипажи действуют по штормовой готовности».

По отдельным районам Баренцева моря, где прогнозируемая скорость ветра превышает 20 м/с, объявлен сигнал «Ветер-2».

Как сообщало ИА REGNUM, на морских полигонах Балтийского флота начались заводские ходовые испытания новейшего большого гидрографического катера «Анатолий Князев» проекта 19 920 «Баклан», построенного для нужд ВМФ на Окской судоверфи.

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