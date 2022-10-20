Рим, 21 октября, 2022, 02:28 — ИА Регнум. Не менее 75 туристов из Испании в возрасте от 64 до 84 лет отравились лазаньей, находясь на отдыхе на севере Италии, сообщила газета il Messaggero.

Pixabay.com Кухня ресторана

Все они остановились в отеле в провинции Варезе. Лазанью — традиционное блюдо итальянской кухни — туристам подали в ресторане после прибытия в аэропорт города Милан, откуда они направились к месту заселения.

Первые симптомы отравления проявились у пострадавших к вечеру, а утром сотрудники отеля вызвали медиков. Шесть человек оказались в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в городе Поццуоли (метрополия Неаполь) на юге Италии десять человек отравились ядовитой мандрагорой и попали в больницу.