Вашингтон, 21 октября, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Увольнение 75% сотрудников компании Twitter планирует в случае её приобретения американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Об этом 20 октября сообщает газета Washington Post.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

Илон Маск может в ближайшее время стать владельцем компании Twitter, владеющей одноимённой соцсетью. Отмечается, что он уже предупредил потенциальных инвесторов сделки о том, что намерен уволить 75% персонала компании.

При этом уточняется, что даже в случае, если сделка с Маском не состоится, в компании всё равно ожидаются масштабные сокращения. В планах руководства компании сокращение к концу 2023 года фонда оплаты труда на сумму около 800 млн долларов, что предполагает увольнение около четверти сотрудников. Кроме того, компания планирует значительно сократить свою инфраструктуру, в том числе центры обработки данных.

Выдвинутые Маском предложения сокращения персонала назвал «невообразимыми» специалист по анализу данных Эдвин Чен. По мнению Чена, такая политика отрицательно отразится на работе соцсети и подвергнет аккаунты пользователей Twitter риску взлома. Кроме того, пользователи соцсети рискуют получить несанкционированный доступ к нежелательным и оскорбительным материалам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск заявил о своей радости по поводу предстоящего приобретения компании Twitter, несмотря на завышенную, по его мнению, цену.