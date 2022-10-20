Рим, 21 октября, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Страны — члены Евросоюза пока не могут достигнуть соглашения по введению потолка цен на российские энергоносители, сообщает итальянская газета La Repubblica.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки. Евросоюз

По ее данным, против этой меры активно выступают Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды. Считается, что из-за введения ограничений Россия может прекратить поставки энергоносителей в Европу. В связи с этим принятие решения по этому вопросу ЕС может отложить до ноября.

При этом позиция стран, выступающих против этой инициативы, злит президента Франции Эммануэла Макрона и главу итальянского правительства Марио Драги. В частности, Драги считает, что Россия продолжает получать прибыль, несмотря на антироссийские санкции, введенные в связи со спецоперацией по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планы Европейской комиссии установить лимит цен на российский газ напоминают поведение посетителей баров, которые пытаются устанавливать свои цены на заказываемое ими пиво. Он добавил, что планы ЕС обречены на провал.