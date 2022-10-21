Нью-Йорк, США, , 02:16 — REGNUM Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Гаити начнётся в 17:00 мск 21 октября. Это следует из обновлённого расписания Совбеза.

Дети Гаити Feed My Starving Children (FMSC)

Предполагается, что в ходе заседания будут рассмотрены возможные санкции и отправка в Гаити международной миссии для обеспечения помощи в сфере безопасности. Это заседание первоначально было запланировано на 19 октября, но вместо него было решено обсудить ситуацию в Сомали, поскольку документы по Гаити не были согласованы членами Совбеза к этому сроку.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри в начале октября обратился за военной помощью к международному сообществу на фоне того, как устроенная бандами блокада главного порта страны привела к катастрофической нехватке топлива. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Совбез ООН срочно рассмотреть вопрос о размещении своих военных сил в Гаити для урегулирования гуманитарного кризиса и ситуации с безопасностью в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, Багамские Острова направят войска или полицию на Гаити в составе миротворческих сил, если об этом попросит ООН или Карибское сообщество.

Читайте также: Военные самолёты Канады и США доставили на Гаити бронетехнику для полиции

Читайте ранее в этом сюжете: Багамские Острова готовы по просьбе ООН отправить войска на Гаити