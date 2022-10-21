Минск, 21 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Белоруссии тарифы на передачу теплоэнергии привяжут к российскому рублю. Об этом сообщили в белорусском министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Roman Poulvas Флаги Белоруссии и России

Сообщается, что соответствующее постановление МАРТ направлено на обеспечение единых подходов в расчетах за передачу тепловой энергии.

«При формировании тарифов на передачу тепловой энергии в расчете затрат на электрическую энергию будет использоваться соотношение курса белорусского рубля к российскому рублю», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября указом президента Белоруссии Александра Лукашенко тарифы на коммунальные услуги для юрлиц отвязали от доллара — теперь в формулировке фигурирует «иностранная валюта, используемая при расчетах». В пресс-службе белорусского лидера заявили, что это сделано в связи с переходом на российские рубли в расчетах за приобретаемый в России газ.