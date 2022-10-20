Вашингтон, 21 октября, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Конгресс США может до конца 2022 года согласовать выделение Киеву дополнительной помощи в размере около $50 млрд, передает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подачка

Журналисты пояснили, что такое решение может быть принято из-за предстоящих выборов в американский законодательный орган, после которых позиция Вашингтона по поддержке киевского режима способна резко измениться.

В NBC считает, что действующий состав Конгресса, у которого остается всего несколько месяцев, попытается напоследок принять новый пакет помощи. Отмечается, что парламентарии пока не получили соответствующего запроса Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября издание Axios со ссылкой на заявления членов Республиканской партии США передало о том, что Киев рискует остаться без финансовой поддержки со стороны Вашингтона в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс. Глава партии Владимира Зеленского Давид Арахамия заявил, что такой сценарий вызывает «шок» у представителей киевского режима.

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