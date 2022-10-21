Минск, 21 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Сотрудница таможенной службы Латвии нарушила белорусскую границу при исполнении служебных обязанностей. По данному инциденту начато расследование. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

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«Вчера утром, 19 октября, на белорусско-латвийской границе камеры видеонаблюдения зафиксировали факт нарушения границы. В пункте пропуска Урбаны (с латвийский стороны — Силене) сотрудница таможенной службы Латвии при исполнении служебных обязанностей незаконно пересекла границу, проследовав на территорию Белоруссии. Спустя некоторое время она вернулась обратно на сопредельную территорию», — говорится в сообщении.

По данному инциденту начато одностороннее расследование. Латвийская сторона уведомлена по факту незаконного пересечения белорусской границы.