Вашингтон, , 01:56 — REGNUM Затраты на поездки военнослужащих США в другие штаты страны для совершения аборта будут компенсированы американским министерством обороны. Соответствующее решение принял шеф Пентагона Ллойд Остин, сообщает газета The Politico.

План В. Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пентагон оплатит служащим поездку для проведения абортов. Глава ведомства Ллойд Остин установил льготы на поездки, чтобы обеспечить военнослужащих и их иждивенцев доступом к репродуктивной медицине», — отмечает издание.

Газета указывает, что таким образом минобороны США отреагировало на решение американского верховного суда, отменившего положение о конституционности прав женщин на аборты. В связи с этим в ряде американских штатов прерывание беременности запретили. В своей пояснительной записке Остин указал, что теперь множеству военных для совершения абортов будет необходимо ездить в другие регионы США.