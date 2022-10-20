Вашингтон, 21 октября, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Затраты на поездки военнослужащих США в другие штаты страны для проведения аборта будут компенсированы американским министерством обороны. Соответствующее решение принял шеф Пентагона Ллойд Остин, сообщает газета The Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM План В. Пентагон

«Пентагон оплатит служащим поездку для проведения абортов. Глава ведомства Ллойд Остин установил льготы на поездки, чтобы обеспечить военнослужащих и их иждивенцев доступом к репродуктивной медицине», — отмечает издание.

Газета указывает, что таким образом минобороны США отреагировало на решение американского Верховного суда, отменившего положение о конституционности прав женщин на аборты. В связи с этим в ряде американских штатов прерывание беременности запретили. В своей пояснительной записке Остин указал, что теперь множеству военных для прерывания беременности будет необходимо ездить в другие регионы США.