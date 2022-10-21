Минск, 21 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Белоруссия присоединяется к ряду приложений Конвенции о временном ввозе, принятой 26 июня 1990 года. Это предусмотрено указом № 373, который 19 октября подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Присоединение к приложениям конвенции позволит упростить процедуры временного ввоза отдельных категорий товаров: личных вещей путешественников, грузов в спортивных целях, оборудования для рекламы в области туризма, животных, а также сократить время совершения таможенных операций и расходы, связанные с уплатой таможенных платежей.