Симферополь, 21 октября, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Власти Крыма рассчитывают, что не возникнет необходимости перемещать жителей полуострова в связи с возможными атаками киевских карателей, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью «Известиям».

«Надеюсь, что некоторыми из перечисленных вами мер мы никогда не воспользуемся на практике — это, например, [перемещение] жителей тех или иных регионов. Но такая возможность должна быть, и должен быть соответствующий порядок действий», — заявил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

Ранее Аксенов объявлял, что в Крыму усилили меры безопасности. В частности, на полуострове усилили охрану 45 важных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Также в приграничных с территорией бывш. УССР регионах России введен повышенный уровень готовности.