Красноярск, 21 октября, 2022, 01:48 — ИА Регнум. В пятницу, 21 октября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Осень

В 5:30 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 21 на 22 октября ожидается до +2… +4 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость западного ветра 6−11 м/с. Давление — 738 (-3) мм рт. ст.

В субботу, 22 октября, в Красноярске до +9… +11 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +6… +8 °C.

В воскресенье, 23 октября, в Красноярске ожидается до +10… +13 °C днём и до −1… +2 °C ночью. Облачно, небольшой кратковременный дождь, ночью — небольшой снег.

По данным Среднесибирского УГМС, 21 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) и в Хакасии ожидается южный ветер при порывах до 15−20 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица.

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