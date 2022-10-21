Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Уверенность в том, что США смогут убедить Киев отказаться от попыток вернуть себе Крым, выразил 20 октября американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в своём Twitter.

Илон Маск JD Lasica

Маск ответил на вопрос пользователя, какой из вариантов решения конфликта на территории б. УССР видится ему наиболее вероятным. Пользователь предложил три варианта: «бесконечная война», «ядерная война» и «компромисс».

В условия «компромисса» входило разъяснение США Киеву, что Крым принадлежит российской стороне и киевские власти уже не смогут вернуть себе этот регион.

«Компромисс является наиболее вероятным итогом, вопрос лишь в том, сколько смертей и разрушений будет перед этим», — ответил Маск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский миллиардер и инвестор Билл Экман, вслед за Илоном Маском предложил план урегулирования конфликта на территории б. УССР, включающий признание Крыма частью России.

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