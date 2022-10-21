Каракас, , 01:33 — REGNUM Россия передала Венесуэле новую партию инсулина, в которую входят 1,2 млн доз лекарственного средства, написал в своем микроблоге российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Каракас. Венесуэла Stig Nygaard

Дипломат добавил, что стороны продолжают проект по локализации производства препарата на венесуэльской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Россия поставила в Венесуэлу партию из 2,5 млн доз вакцин от гриппа.

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