Каракас, 21 октября, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Россия передала Венесуэле новую партию инсулина, в которую входят 1,2 млн доз лекарственного средства, написал в своем микроблоге российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Stig Nygaard Каракас. Венесуэла

Дипломат добавил, что стороны продолжают проект по локализации производства препарата на венесуэльской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Россия поставила в Венесуэлу партию из 2,5 млн доз вакцин от гриппа.